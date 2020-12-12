После разразившегося скандала вокруг «сказочной шляпы», которую в этом году прицепили на главную елку страны вместо традиционной Вифлеемской звезды, ее все-таки решили убрать.

Об этом «Сегодня» рассказал президент организации Folk Ukraine, которая организует новогодний праздник в столице, Игорь Добруцкий.

— Мы уже несколько раз объяснили всем оппонентам, что тематика этого нового года – сказочный лес. Но видимо люди не понимают этого, или не хотят понимать. Поэтому буду краток: за ночь до праздника Святого Николая, мы снимем сказочную шляпу с елки и заменим ее на восьмигранную звезду, – рассказал Игорь Добруцкий.

Напомним, главную елку страны начали устанавливать с 26 ноября.