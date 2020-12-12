Глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 COVAX, объединяющий 189 стран, получит почти один миллиард доз вакцины от коронавируса.

Об этом в пятницу, 11 декабря, на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

— В рамках Фонда COVAX уже обеспечено почти один миллиард доз трех кандидатов на вакцины против COVID-19, и в настоящее время в нем участвуют 189 стран, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, Украина 5 декабря подала первую заявку в Глобальный альянс с вакцинам и иммунизации получил в мировой инициативы COVAX, вторую заявку подадут 14 декабря.