Конституционный суд Австрии решил отменить принятый в 2019 году закон, согласно которому запрещалось ношение головного платка для девочек в начальных школах.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Суд назвал меру неконституционной, дискриминационной и такой, что «противоречит принципу равенства в отношении свободы религии, убеждений и совести».
Законодательный орган постановил, что в запрете речь шла исключительно о религиозных исламских головных уборах, что стоит расценивать как дискриминацию.
Напомним, парламент Австрии проголосовал за запрет носить хиджаб в школе в мае 2019 года.
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Конституционный суд Австрии решил отменить принятый в 2019 году закон, согласно которому запрещалось ношение головного платка для девочек в начальных школах.
Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Суд назвал меру неконституционной, дискриминационной и такой, что «противоречит принципу равенства в отношении свободы религии, убеждений и совести».
Законодательный орган постановил, что в запрете речь шла исключительно о религиозных исламских головных уборах, что стоит расценивать как дискриминацию.
Напомним, парламент Австрии проголосовал за запрет носить хиджаб в школе в мае 2019 года.