Конституционный суд Австрии решил отменить принятый в 2019 году закон, согласно которому запрещалось ношение головного платка для девочек в начальных школах.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Суд назвал меру неконституционной, дискриминационной и такой, что «противоречит принципу равенства в отношении свободы религии, убеждений и совести».

Законодательный орган постановил, что в запрете речь шла исключительно о религиозных исламских головных уборах, что стоит расценивать как дискриминацию.

Напомним, парламент Австрии проголосовал за запрет носить хиджаб в школе в мае 2019 года.