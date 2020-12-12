Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Делать прививки этой вакциной позволили американцам от 16 лет. В управлении уверяют, что тщательно проверили безопасность, эффективность и качество препарата, поэтому «известные и потенциальные преимущества вакцины превышают ее известные и потенциальные риски».

В частности, среди побочных эффектов, которые продолжались несколько дней, выделили: боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, лихорадку. К тому же большинство людей испытывали побочные эффекты после второй дозы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Pfizer заключено соглашение на поставку 100 миллионов доз вакцины с возможностью закупить дополнительные 500 миллионов. По словам политика, первые прививки начнут делать «менее чем за 24 часа».

Как пишет NYT, в течение недели США получат первые 2,9 миллиона доз препарата. Первые прививки будут делать медикам и жителям домов престарелых. До конца декабря Pfizer направит Соединенным Штатам 6,4 миллиона доз — этого хватит на чуть более трех миллионов граждан.

Стоит отметить, что FDA одобрило вакцину после гневных сообщений Трампа и его представителей в пятницу, 11 декабря. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководитель аппарата Белого дома Марк Медоус якобы заставлял главу управления Стивена Гана подать заявление об отставке, если он не одобрит вакцину до конца дня. Сам Ган отрицал, что ему звонил представитель Трампа.

Напомним, Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.