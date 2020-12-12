Повторное расследование смерти семейного врача Николаевского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Галиной Колянчиковой, показало, что медик все-таки заразилась коронавирусом на рабочем месте, поэтому ее родным положена выплата компенсации.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Николаевской области.

Сначала комиссия по расследованию профессионального заболевания со смертельным исходом решила, что Галина подхватила вирус от своего мужа Юрия, который также работает врачом, поэтому ее смерть не связана с работой.

Юрий Колянчиков и их сын не согласились с таким решением. Как рассказал мужчина «Суспильному», его жена в течение двух недель перед болезнью принимала пациентов, у которых впоследствии подтвердился COVID-19, есть документы, которые это подтверждают.

После того, как ситуация получила огласку, Управление Гоструда провело повторное расследование с изменением всех членов комиссии. 11 декабря комиссия признала, что смерть врача от заболевания связана с условиями труда потерпевшей.

Напомним, в Днепре из-за коронавируса умер главный врач городской детской клинической больницы № 6, которая является одной из госпитальных баз для больных COVID-19 в регионе.