Об этом сообщают «Суспильное», «Укринформ» и «Радио Свобода».

Главная акция прошла под Офисом президента. Там участники возложили свечи, цветы и лампадки, а позже под музыкальный аккомпанемент вынесли гроб, таким образом символически «хороня правосудие». Гроб оставили под зданием ОП. Одна из участниц акции была с завязанными глазами — олицетворяла Фемиду.

Возле Офиса президента присутствовали и правоохранители. Полиция Киева уточняла, что они не ограничивают доступ к зданию, а просто усилили меры безопасности из-за обустройства праздничных локаций неподалеку. Столкновений между участниками акции и полицейскими не было.

После акции под Офисом президента планировалось шествие к Министерству внутренних дел и Офису генерального прокурора, но из-за погодных условий туда пошли не все. Участники шествия скандировали «Один за всех и всех за одного», «Свободу политзаключенным», «Свободу Рифмастеру», а также жгли файеры красного и белого цветов.

Напомним, ровно год назад, 12 декабря 2019-го, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. С тех пор на скамье подсудимых трое подозреваемых — военный Сил специальных операций ВСУ, музыкант Андрей Антоненко, известный как Riffmaster; врач Охматдета, волонтер и детский хирург Юлия Кузьменко под псевдо «Лиса»; и военный медик Яна Дугарь.