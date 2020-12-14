Ледяная пещера, которая известна как Мельница, напоминает сказочный храм изо льда. Она находится внутри высокогорного ледника в Швейцарских Альпах.

Об этом сообщает журнал «Вокруг света».

На этой неделе пещера официально стала туристическим объектом к огромной радости посетителей. Ожидается, что в эти выходные полюбоваться впечатляющим синим сводом «ледяного собора» придет немало романтиков.

Пещера, которая изменяется по размеру и форме из года в год, сегодня имеет округлый потолок из толстого льда высотой около 5 метров и длиной около 20 м.

До «ледяного собора» можно дойти пешком за 15 минут от кресельного подъемника на ледник Glacier 3000, что в районе курорта Ле Дьяблере.

Раньше это место также привлекало туристов. Но каждый год оно выглядело по-разному. А в этом году пещера изо льда напоминает ледяной собор, и это действительно красиво, заметил Бернхард Чаннен, генеральный директор компании, которая управляет местными подъемниками. Именно она решила открыть пещеру для посетителей. Потому что в этом году войти в нее стало легче, пояснил господин Чаннен.

Пещера Мельница каждый год образуется заново благодаря так называемому сифонному эффекту. Каждую весну и лето полость ледника заполняется водой от таяния снега, образуя озеро. Осенью вода стекает. И появляется очередное чудо.