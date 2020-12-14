Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник добавили во Всемирную базу охраняемых территорий (WDPA).

б этом сообщили на сайте заповедника.

В декабрьском обновлении Всемирной базы украинский биосферный заповедник добавили в перечень природоохранных территорий.

«Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу — очень важное событие не только для заповедника, но и всей Украины. Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды», — говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечают в заповеднике, много платформ включают WDPA для предоставления интегрированной информации разнообразным пользователям, таким как предприятия и правительства в различных секторах, в том числе и в горнодобывающей, нефтегазовой и финансовой отраслях. Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.

Мировая база данных о заповедных / природоохранные территории — полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях. Это совместный проект Программы ООН по охране окружающей среды и Международного союза охраны природы (МСОП), которым руководит Всемирный центр мониторинга заповедников природоохранной программы ООН в сотрудничестве с правительствами, неправительственными организациями и научными учреждениями.



