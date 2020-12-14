В понедельник, 14 декабря, все приматы Николаевского зоопарка получили угощения: инжир, бананы, яблоки.

Об этом сообщили на странице зоопарка Николаева в Facebook.

Данная акция связана с тем, что сегодня отмечается Международный день обезьян. Праздник появился случайно благодаря американскому художнику Кейси Сорроу, который в 2000 году сделал пометку в календаре друга об обезьяньем празднике.

На сегодня в зоопарке Николаева живут более 90 особей приматов 15 разных видов: обыкновенные шимпанзе (лат. Pan troglodytes), мандрилы (лат. Mandrillus sphinx), сиаманги (лат. Hylobates syndactylus), бурые капуцины (лат. Cebus apella), зеленые мартышки (лат. Cercopithecus aethiops ), макаки левохвостые (лат. Macaca silenus), черно-белые вари (лат.Varecia variegata), красные вари (лат.Varecia rubra), мангобеи (лат. Cercocebus), лемуры кошачьи (лат.Lemur catta), эдиповы тамарины ( лат.Saguinus oedipus), саймири (лат. Saimiri), игрунки обычные (лат. Callithrix jacchus) и семейство японских макак (лат. Macaca fuscata).

— Специалисты зоопарка разрабатывают для обезьян различные рационы, в которые входит все необходимое. Используют креативный подход в подаче меню, таким образом обеспечивая занятость животных, содержащихся в неволе. Какие только «хитрости» не придумывают сотрудники для обезьян: бананы в картонных коробках, ягоды в пластиковых бутылках, интересные лестницы и лианы из разного материала, - сказано в сообщении.

Напомним, ранее директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий раскритиковал список проектов, которые будут включены в План перспективного развития Николаева на 2019-2021 годы, так как чиновники горсовета не внесли в него зоосад.

В свою очередь, первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко заявил, что чиновники горсовета внесли в план перспективного развития Николаева только те проекты, в которых нуждаются горожане.