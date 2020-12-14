Пользователи по всему миру, в том числе и в Украине, заявлют о недоступности сервисов Google.

Об этом пишут пользователи Twitter.

В частности, не работает Gmail (почта от Google), YouTube, облако Google Drive, сервис Google Docs.

На отслеживающем проблемы сервисы Donwdetector число жалоб на невозможность подключиться к YouTube за несколько минут выросло более чем до 8 тыс., а к Gmail — до нескольких сотен.

С проблемами в работе Google столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений поступило из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании.

По данным Downdetector, неполадки в работе сервисов начались около 13:30 по киевскому времени. Больше всего пользователей Google (77%), YouTube (87%) и Gmail (57%), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что им не удалось авторизироваться.