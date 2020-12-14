Из-за ремонтных работ около 80 домов в Заводском и Центральном районах Николаева временно останутся без тепла.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Сегодня, 14 декабря, с 11:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами на теплотрассе без теплоснабжения будут жители домов от улицы Бузника до Артиллерийской, Потемкинской, Никольской, а также Николаевская общеобразовательная школа № 22. В «Николаевоблтеплоэнерго» просят жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что в связи с ремонтом водопровода 10 и 11 декабря в Николаеве перекрыли движение на участке дороги по улице Чкалова.