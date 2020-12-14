Биологи удивлены: восстановление популяции наблюдается на фоне ускоряющегося потепления Арктики.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

По словам опятного морского биолога Дж. Крейга Джорджа, посвятившего себя сохранению дикой природы Аляски, это действительно одно из величайших достижений последних лет.

Ведь гренландские киты во все времена подвергались истреблению и не раз оказывались на грани исчезновения. Начиная с 1700-х годов, популяция у побережья Аляски стала постоянным объектом нападений китобоев. Большие и медлительные животные были легкой добычей.

К началу ХХ века эти морские млекопитающие практически исчезли из местных вод. В 1935 году Международная китобойная комиссия установила жесткий запрет на вылов гренландского кита.

Но, несмотря на законы, которые периодические принимались против этого промысла в ХХ веке, морских животных продолжали уничтожать.

Для коренных народов севера гренландские киты на протяжении тысячелетий являлись источником питательного мяса, жира, уса, внутренних органов, кожи.

Поэтому, по словам Дж. Крейга Джорджа, в конце ХХ — начале XIX века так важно было привлечь к деятельности по сохранению вида Эскимосскую китобойную комиссию Аляски (AEWC). В результате именно комиссия выступила ключевым противником бурения нефтяных скважин в открытом море, а также других видов деятельности, которые могут нанести вред китам.

Как отметил Дж. Крейг Джордж, никто так рьяно не защищал среду обитания животных от промышленного освоения, как AEWC.

Морские биологи наладили партнерские связи и с местными охотниками. В итоге они научили исследователей правильно подсчитывать численность гренландских китов.

Успехи зоозащитных программ по сохранению «гренландцев» сопровождались приростом их популяции, который был также обусловлен и глобальным потеплением.

В стремительно меняющихся климатических условиях льды Арктики сильно тают. В результате все больше света и тепла проникает в морские глубины.

Это поспособствовало размножению крылоногих моллюсков, являющихся основной пищей гренландских китов. В результате киты стали поправляться и массово обзаводиться потомством. Также они смогли расширить ареал обитания дальше на север.

И если в самом начале XXI века западная арктическая популяция этих китов увеличилась до 10 000 особей, то сегодня она насчитывает около 16 800 животных.

Гренландский кит (Balaena mysticetus) обитает в полярных районах Северного полушария. Поэтому его также называют полярным. Достигает 22 метров в длину. Взрослое животное весит в среднем 100 т. Ныряет на глубину около 200 м. Может оставаться там около 40 минут. Средняя продолжительность жизни — 40 лет.

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