Пандемия коронавируса не помешает Санта Клаусу вручить подарки детям по всему миру, поскольку он обладает иммунитетом к COVID-инфекции.

Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, передает Корреспондент.

— Я понимаю тревогу детей, которые опасаются, что Санта-Клаус не сможет прийти, поскольку он является пожилым и входит в группу риска. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует, — успокоили в ВОЗ.

Также Мария ван Керкхове отметила, что многие страны специально ослабили ограничительные меры в сфере транспорта, чтобы Санта мог беспрепятственно делать свою работу.

При этом представитель ВОЗ напомнила маленьким жителям планеты о необходимости соблюдать правила, введенные для борьбы с коронавирусом, и призвала слушаться родителей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании определена «новая разновидность» коронавируса, которая может привести к более быстрому распространения вируса на юго-востоке Англии.