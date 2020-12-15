В Украине уменьшилось количество тестов на коронавирус, но выросло количество тяжелых случаев заболевания COVID-19, в том числе среди людей 30-40 лет.

Об этом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

— У нас действительно меньшее количество людей, которые начали обращаться именно с симптомами коронавирусной болезни. В связи с этим мы расширили перечень категорий граждан, которых нужно тестировать, в том числе добавили экспресс-тесты на антиген. У нас не увеличилось количество госпитализированных: если сравнить с прошлой неделей, то оно уменьшилось почти на 1000 человек. У нас действительно увеличилось количество тяжелых больных, процент людей, которые имеют тяжелое течение болезни. Более того, мы говорим о том, что сейчас такой период, когда люди 30-40 лет имеют тяжелое течение болезни. Это все свидетельствует о том, что ситуация достаточно напряженная, — сказал Максим Степанов.

В целом, по словам министра, количество людей, страдающих COVID-19, уменьшилась, и об этом свидетельствуют данные МОЗ.

— У нас стабилизировалась ситуация, мы видим стабилизацию ситуации, в том числе в связи с карантинными мероприятиями, которые были введены. Более того, мы это верифицируем по разным данным: обращение к семейным врачам, количество проведенных тестов, обращения на горячую линию МОЗ, — сказал Максим Степанов.

В то же время министр отметил, что многие граждане болеют бессимптомно, и впереди может быть увеличение количества больных коронавирусной болезнью.

— Мы ввели скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных, мы начали уже его экспресс тестами на антиген, которые дают результат за 15 минут. Мы понимаем, что количество больных будет увеличиваться, мы сознательно об этом говорим. Потому что бессимптомных мы не видим, — сказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что Национальная академия наук Украины прогнозирует падение заболеваемости коронавирусом в стране до конца декабря. По одному из прогнозов НАН, по состоянию на 28 декабря будет чуть более 2 тысяч новых случаев в день.