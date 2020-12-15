В понедельник, 14 декабря, на проспекте Центральном в Николаеве патрульные задержали водителя мопеда в состоянии наркотического опьянения. При себе у него был пакет с белым веществом.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области в Telegram.

О том, что двое мужчин на мопеде постоянно останавливаются и что-то ищут на обочине в полицию сообщил местный житель. Во время отработки прилегающей территории патрульные заметили 25-летнего николаевца за рулем мопеда, который был похож по ориентировке.

Общаясь с водителем, патрульные заметили у него признаки наркотического опьянения, однако пройти освидетельствование мужчина отказался.

— Во время поверхностной проверки патрульные нашли у гражданина полиэтиленовый пакетик с белым порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения, - сообщают в полиции.

Инспекторы составили на водителя административный протокол по части 1 статьи 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по части 2 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что в Николаеве мужчина в состоянии наркотического опьянения в ходе конфликта ударил ножом в шею своего оппонента и пытался сбежать, но его задержали полицейские.