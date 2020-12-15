Единственное в 2020 году полное солнечное затмение произошло 14 декабря.

Луна проходила между Землей и Солнцем в течение 24 минут и полностью закрыла светило немногим более, чем на две минуты, пишет Корреспондент.

Наблюдать полное затмение могли жители Чили и Аргентины. В Чили члены коренного народа мапуче провели древний ритуал предков перед полным солнечным затмением.

Частичное затмение можно было увидеть в Тихом океане, Южной Америке и Антарктиде.

Следующие полные солнечные затмения можно будет наблюдать в Антарктиде в декабре 2021 года, в Индонезии и Австралии в апреле 2023 года, в США и Канаде в апреле 2024 года.

Напомним, что израильский космический аппарат Beresheet 7 апреля совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны.