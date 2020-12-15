На флагшток главного флага страны поднимут новое полотно – более прочное и более стойкое к зимней погоде.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в Telegram
В частности, во вторник с 10:00 до 18:00 ведутся плановые регламентные работы по замене полотна флага и технического обслуживания флагштоке главного флага.
Кроме того, что на флагшток поднимут новое полотно, проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы.
Напомним, что волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.
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На флагшток главного флага страны поднимут новое полотно – более прочное и более стойкое к зимней погоде.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в Telegram
В частности, во вторник с 10:00 до 18:00 ведутся плановые регламентные работы по замене полотна флага и технического обслуживания флагштоке главного флага.
Кроме того, что на флагшток поднимут новое полотно, проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы.
Напомним, что волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.