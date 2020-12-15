Следователи СБУ вручили подозрение бухгалтеру строительного предприятия в Николаеве, которая предлагала 10 тысяч долларов взятки сотруднику Государственной налоговой службы.

Об этом сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

По предварительным данным следствия, бухгалтер предприятия стройфирмы предложила взятку должностному лицу Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. За 10 тысяч долларов взятки представительница застройщика пыталась «решить вопрос» об исключении предприятия из перечня налогоплательщиков, соответствующих критериям рискованности.

В понедельник, 14 декабря, женщину задержали в порядке статьи 208 «Задержание уполномоченным должностным лицом» при попытке передачи взятки, а 15 декабря следователи управления СБУ Украины в Николаевской области сообщили бухгалтеру о подозрении по части 3 статьи 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Устанавливаются обстоятельства уголовного дела.

Напомним, что 7 декабря во время получения взятки был задержан начальник одного из отделов Управления налогового администрирования Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области.