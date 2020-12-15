Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на пять недель в рамках кампании по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

— Нидерланды закрываются. Мы осознаем всю серьезность наших решений прямо перед Рождеством, — заявил премьер-министр.

В это время под его офисом в Гааге собрались протестующие, которые гремели кастрюлями и сковородками.

Новые меры включают ограничения собраний двумя людьми, в том числе на дому. Исключение будет сделано на три дня в период Рождества, когда будут разрешены встречи с участием трех взрослых посетителей.

Людям также посоветовали оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми. Рютте также призвал людей отложить несущественные международные путешествия до 15 марта.

Со вторника все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, будут закрыты до 19 января. Школы будут закрыты до 18 января.

Супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

В Нидерландах зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения коронавируса и 10 тысяч смертей.

Несмотря на прошлые ограничения, торговые места по всем Нидерландам были переполнены в течение нескольких недель. Всплеск инфекций зафиксировали после 5 декабря, накануне дня святого Николая, когда принято обмениваться подарками.

Также сообщалось, что в среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.