Как сообщили нам в отделе образования Мукачевского горсовета, все выпускники 2021 года получат 1000 гривен денежного вознаграждения, а за высший балл по внешнему независимому оцениванию по крайней мере по одному предмету — 50 тысяч гривен.

Учителя учеников, сдавших хотя бы одно ВНО на 200 баллов, также получат денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

Кроме того, в новом проекте программы развития образования предусмотрено увеличение денежного вознаграждения и для учащихся, отлично сдавших государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, — до 15 тысяч гривен. Программа также предусматривает выплаты стипендиатам горсовета — 20 лучшим спортсменам и 20 лучшим ученикам.

На это заложено более 3,9 миллиона гривен. В отделе образования горсовета Мукачево нам сообщили, что пока не могут точно сказать, хватит ли средств на выплаты выпускникам — эту инициативу город осуществляет впервые.

По данным Мукачевского городского совета, в 2019-2020 учебном году в городе школы окончили около 1100 учеников, из них четверо сдали хотя бы одно ВНО на 200 баллов.

Напомним, в этом году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.