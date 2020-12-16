Кабинет министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Сегодня на заседании правительства усовершенствован порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста», — сказано в сообщении.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов и в соответствии с законодательством освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Отмечается, что в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии.

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между «Ощадбанком» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров, а также установлен порядок возврата излишне выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 3991 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Таким образом, глава государства, в частности, одобрил урезание расходов на субсидии и увеличение финансирование правоохранительных органов.