Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» успешно завершил миссию по сбору лунного грунта. На Землю 16 декабря приземлилась капсула с образцами.

Об этом сообщили в эфире телеканал CGTN, передает hromadske.

Специалисты уже нашли 300-килограммовую капсулу на территории автономного китайского района Внутренняя Монголия.

Далее эксперты должны оценить состояние капсулы и переместить ее в безопасное место.

После завершения миссии Китай стал третьей в истории страной после США и СССР, которая осуществила забор образцов лунного грунта. Последняя миссия такого рода произошла в 1976 году: тогда советский космический аппарат «Луна-24» забрал лишь около 200 граммов лунного грунта.

Образцы с «Чанъэ-5» должны помочь ученым ответить на вопрос о происхождении спутника Земли: например, как долго он был вулканически активным и когда рассеялось его магнитное поле, которое является ключевым фактором защиты любой формы жизни от солнечного излучения.

Напомним, миссия «Чанъэ-5» началась 23 ноября с успешного запуска ракеты-носителя «Чанчжэн-2». Она состоит из четырех космических аппаратов: спускового модуля, подъемного модуля (они соединены между собой), сервисного модуля и капсулы возвращения.

Сначала все четыре аппарата достигли лунной орбиты. После сбора образцов спусковым модулем подъемный модуль отправился обратно к лунной орбите, где их «ждал» сервисный модуль. Оттуда все модули вернулись на Землю.