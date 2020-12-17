Ученые объявили об открытии 20 новых видов в Андах Боливии, а также о наблюдениях за растениями и животными, которых не видели десятилетиями.

Об этом сообщает CNN.

Расположенная недалеко от столицы Боливии Ла-Паса, долина Зонго известна как «сердце» региона. Именно среди облачных лесов исследователи обнаружили гадюку «горную гадюку», «боливийскую флаговую змею» и «лилипутскую лягушку», а также виды орхидей и бабочек. Выводы, представленные в опубликованном исследовании, были сделаны в ходе 14-дневной экспедиции в марте 2017 года, которую возглавлял Тронд Ларсен из некоммерческой экологической группы Conservation International.

Чрезвычайно ядовитая горная гадюка имеет большие клыки и чувствительные к теплу впадины на голове, помогающие обнаруживать добычу.

Еще одно открытие – одна из самых маленьких амфибий в мире – лягушка-лилипут. Ее маскировочный коричневый цвет и склонность прятаться в толстых слоях мха и почвы позволяет хорошо скрываться от хищников. Длина лягушки составляет не более 10 мм.

Помимо определения новых видов, команда заново открыла четыре вида, считавшихся вымершими, в том числе гипнотизирующую «дьявольскую лягушку», которая имеет черный цвет с темно-красными глазами. Последний раз ее видели 20 лет назад, до того, как на этой территории была построена плотина гидроэлектростанции. После многочисленных попыток найти лягушку было решено, что этот вид больше не существует.

Также в долине Зонго цветут орхидеи, различающихся по размеру, форме и цвету. У недавно найденной орхидеи «Гадюка» есть части, которые искусно имитируют насекомых, заставляя их переносить пыльцу.

Хотя открытия являются новинкой для науки, об орхидеях хорошо знают местные коренные общины. Недавно обнаруженный бамбук регулярно использовался коренными народами для изготовления строительных материалов и духовых музыкальных инструментов.

Некоторых из этих животных может не быть больше нигде в мире, и большая часть дикой природы региона вынуждена адаптироваться к последствиям изменения климата. Многие виды перемещаются на возвышенности в поисках более прохладных условий, путешествуя по лесам, ведущим в горы.

Помимо того, что этот район является убежищем для дикой природы, он также важен для людей, живущих поблизости. Местные жители зависят от лесов, поскольку они являются, в том числе, источниками строительных материалов, а долина поставляет гидроэлектроэнергию и воду для Ла-Паса и других регионов.

Напомним, ранее ученым во Вьетнаме удалось заснять представителя чепрачных оленьков (или серебряного шевротейна) вида Tragulus versicolor, которые считались вымершими с 2004 года. Это самый маленький вид парнокопытных на планете