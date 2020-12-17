Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоанэ вручил послам в Североатлантическом совете по банке меда, произведенного в НАТО — предпраздничный подарок к заседанию Совета в конце года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт НАТО.

С апреля в штаб-квартире НАТО появились три улья и до 90 000 пчел, а сотрудников и их детей пригласили принять участие в процессе пчеловодства и производства меда.

В первый год пчелы произвели 25 кг натурального меда, и сотрудники смогут взять образцы домой.

— Медоносные пчелы играют жизненно важную роль в экосистеме, опыляя цветущие растения, деревья и сельскохозяйственные культуры. Территория вокруг трех ульев была адаптирована за счет посадки самых разных растений, цветов и листвы для опыления пчелами. Поскольку каждый улей охватывает радиус до пяти километров, пчелы также активно способствуют поддержанию биоразнообразия в сообществах, окружающих штаб-квартиру НАТО, — пояснили в Альянсе.

Напомним, ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что вступление Украины в Евросоюз поддерживают 49% украинцев, тогда как к членству в НАТО стремятся поменьше — 41%.