Исследователи Сиднейского университета и Университета Рохемптона обнаружили, что кенгуру выражают просьбу с помощью взгляда.
Это противоречит расхожему мнению о том, что на такое способны лишь домашние животные, заметил один из авторов исследования Алан Макелигот, сообщает портал «Вокруг Света. Украина».
В ходе эксперимента зоологи наблюдали за поведением 11 взрослых кенгуру, которых поочередно подводили к закрытому контейнеру с едой. (Эти животные жили в неволе, но одомашнены не были).
10 из 11 сумчатых пристально смотрели на исследователя, намекая на то, чтобы тот открыл тару с кормом. А 9 из них несколько раз переводили взгляд с человека на контейнер. Некоторые животные подталкивали ученого и терлись о его брюки.
Такое поведение может быть истолковано как осознанная просьба о помощи, как желание контактировать, сказал Алан Макелигот. От диких животных такого вряд ли кто ожидал, добавил он.
Раньше люди думали, что только домашние животные обращаются за помощью к людям. Но кенгуру тоже делают это, заключила соавтор исследования Александра Грин.
Результаты научной работы опубликовал журнал Biology Letters.
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Исследователи Сиднейского университета и Университета Рохемптона обнаружили, что кенгуру выражают просьбу с помощью взгляда.
Это противоречит расхожему мнению о том, что на такое способны лишь домашние животные, заметил один из авторов исследования Алан Макелигот, сообщает портал «Вокруг Света. Украина».
В ходе эксперимента зоологи наблюдали за поведением 11 взрослых кенгуру, которых поочередно подводили к закрытому контейнеру с едой. (Эти животные жили в неволе, но одомашнены не были).
10 из 11 сумчатых пристально смотрели на исследователя, намекая на то, чтобы тот открыл тару с кормом. А 9 из них несколько раз переводили взгляд с человека на контейнер. Некоторые животные подталкивали ученого и терлись о его брюки.
Такое поведение может быть истолковано как осознанная просьба о помощи, как желание контактировать, сказал Алан Макелигот. От диких животных такого вряд ли кто ожидал, добавил он.
Раньше люди думали, что только домашние животные обращаются за помощью к людям. Но кенгуру тоже делают это, заключила соавтор исследования Александра Грин.
Результаты научной работы опубликовал журнал Biology Letters.