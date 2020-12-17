Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий штраф для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
По законопроект №3890 проголосовал 241 депутат.
Штрафовать будут за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без респираторов, защитных масок, закрывающих нос и рот.
Получить штраф владельцы бизнеса могут и за бездействие: то есть если они устно не попросили посетителя надеть маску, не отказались его обслуживать и не вызывали полицию.
Размер штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан — то есть от 3 400 до 5 100 гривен.
Штрафовать могут должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, главные государственные санитарные врачи и их заместители.
Напомним, в пятницу, 6 ноября, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
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Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий штраф для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
По законопроект №3890 проголосовал 241 депутат.
Штрафовать будут за пропуск людей в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без респираторов, защитных масок, закрывающих нос и рот.
Получить штраф владельцы бизнеса могут и за бездействие: то есть если они устно не попросили посетителя надеть маску, не отказались его обслуживать и не вызывали полицию.
Размер штрафа составляет от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан — то есть от 3 400 до 5 100 гривен.
Штрафовать могут должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы, главные государственные санитарные врачи и их заместители.
Напомним, в пятницу, 6 ноября, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).