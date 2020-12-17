С начала по ноябрь 2020 года долг по зарплатам на предприятиях и в учреждениях Николаева вырос на 10 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

В начале января сумма всех задолженностей составляла 21,4 миллиона. К ноябрю она выросла до 31,5 миллиона. Наиболее существенный прирост наблюдался на протяжении марта, когда начался карантин, и сентября.

Такяа ситуация наблюдается в целом по Николаевской области — с начала года задолженность выросла с 39,3 до 56,6 миллионов.

Отметим, что из всех городов областного значения, долгов по зарплатам не наблюдается только в Южноукраинске. На начало года задолженность там составляла всего 9,9 тысячи и была погашена в июле.

В Первомайске работодатели должны 5,8 миллиона гривен, в Очакове — 2,1, в Вознесенске — 1,5 миллиона.

Напомним, что в 2019 году в Николаеве 423 работникам ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» выплатилиболее 40 миллионов гривен кредиторской задолженности.