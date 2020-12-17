Швеция продлила ограничение на въезд в страну для граждан не из государств Евросоюза. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис правительства Швеции.

Запрет на въезд, введенный 19 марта этого года, продлевали уже несколько раз и срок предыдущего продления истекал 31 декабря.

В запрете на въезд для граждан не из Евросоюза есть исключения для приезжающих из Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.

Также правительство сделало исключения на въезд для граждан Великобритании, которые имеют вид на жительство в Швеции. Правило вводится с 1 января, когда завершится переходный период по выходу Британии из Евросоюзу. Основное же правило запрета на въезд будет действовать и для британцев.

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