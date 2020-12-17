В понедельник, 21 декабря, большая часть Центрального и Заводского районов Николаева останется без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщают на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Водоснабжение отключат с 9:00 до 18:00 из-за замены изношенной задвижки водопровода по адресу улица Дунаева — улица Рюмина.

Воды из-за ремонтных работ не будет по улицам:

ул. Садовая;

ул. Инженерная;

ул. Гражданская;

ул. Малая Морская;

ул. Шнеерсона;

ул. Московская;

ул. Набережная;

ул. Адмиральская;

ул. Никольская;

ул. Спасская;

ул. Большая Морская;

ул. Потемкинская;

ул. Адмирала Макарова;

пр. Центральный от ул. Садовая до ул. Генерала Карпенко;

ул. Соборная; — ул. Лягина;

ул. Фалеевская;

ул. Декабристов;

ул. Пушкинская;

ул. Наваринская;

ул. Артиллерийская;

ул. Лагерное поле;

пер. Морской;

ул. Террасная;

ул. Обсерваторная;

ул. Севастопольская;

ул. Чкалова от ул. 3-я Слободская до ул. Рюмина;

ул. Даля;

ул. Дунаева;

ул. Сенная;

ул. Андреева;

ул. Рюмина;

пр. Центральный;

ул. 8-го марта;

ул. Шоссейная;

ул. Водопроводная;

ул. Бузника;

ул. Генерала Карпенко;

ул. Крылова;

ул. Спортивная;

ул. Рабочая;

Бугский бульвар;

ул. Светлая;

ул. Дачная;

ул. Курортная;

ул. Леваневцев;

мкр. Железнодорожный поселок;

мкр. Старый инвалидный хутор;

мкр. Новый инвалидный хутор.

Напомним, вечером 3 декабря в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах.