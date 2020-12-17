В понедельник, 21 декабря, большая часть Центрального и Заводского районов Николаева останется без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщают на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Водоснабжение отключат с 9:00 до 18:00 из-за замены изношенной задвижки водопровода по адресу улица Дунаева — улица Рюмина.
Воды из-за ремонтных работ не будет по улицам:
Напомним, вечером 3 декабря в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах.
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В понедельник, 21 декабря, большая часть Центрального и Заводского районов Николаева останется без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщают на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Водоснабжение отключат с 9:00 до 18:00 из-за замены изношенной задвижки водопровода по адресу улица Дунаева — улица Рюмина.
Воды из-за ремонтных работ не будет по улицам:
Напомним, вечером 3 декабря в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии сразу в нескольких районах.