Коммунальные автобусы и троллейбусы, которые Николаев вскоре закупит, планируют покрасить в голубой цвет и оформить в стиле туристического бренда.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в ходе прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

— Сделаем их в цвете города Николаева. Они будут голубые и, наверное, потом мы можем наклеить на них розовые наши ленты или кораблики белые, которые есть в дизайн-коде, принятого нами туристического бренда. Думаю, это очень хорошая идея. И если коммунальный транспорт у нас будет в одном цвете, это будет очень красиво, — сказал он.

Напомним, в сентябре прошлого года в Николаеве состоялась презентация нового бренда города — логотип «Миколаїв — місто на хвилі». Он является подарком платформы МрійДій ко Дню 230-летия Николаева.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины заключило кредитный договор на покупку новых автобусов для Николаева.