Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna.

Об этом сообщает The Washington Post.

— Вакцина от коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA, — отмечается в сообщении. Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

При этом эксперты FDA подтвердили эффективность применения препарата для предотвращения заражения у людей старше 18 лет.

Отмечается, что по неофициальной информации, FDA уже в пятницу планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти США предоставили фармкомпаниям Pfizer и Moderna иммунитет от ответственности на случай, если у добровольцев, испытавших разработанные COVID-вакцины, проявятся серьезные побочные эффекты.