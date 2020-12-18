Об этом сообщает BBC.

Соответствующий законопроект поддержали 198 парламентариев, против — 138. В нем говорится, что эвтаназию могут сделать люди с «серьезными и неизлечимыми болезнями», которые вызывают «невыносимые страдания».

Теперь документ должен рассмотреть Сенат (верхняя палата), который может, в частности, внести свои правки в законопроект.

Как отмечает издание, если законопроект примут окончательно, Испания станет четвертой страной Евросоюза, где эвтаназия легализована (не путать с декриминализацией, как это произошло, например, в Австрии). Сейчас она разрешена только в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

При рассмотрении законопроекта к депутатам обратился министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла.

— Это важный день для всех граждан, потому что мы движемся к более гуманному и справедливому обществу. Но прежде всего это важный день для тех людей, которые сильно страдают, а также для их родных и близких, — сказал он.

Продвижение законопроекта об эвтаназии происходит на фоне серьезного сопротивления со стороны оппозиции и религиозного сообщества (Испания преимущественно католическая страна, и церковь не поддерживает эвтаназию).

Во время рассмотрения этого вопроса у здания парламента состоялась акция протеста, некоторые из участников держали плакаты с надписью «правительство смерти» или просто характерные символы смерти.

Напомним, конституционный суд Австрии своим решением отменил уголовную ответственность за содействие добровольному суициду с 1 января 2022 года. С тех пор в стране должны разрешить эвтаназию.