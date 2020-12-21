В Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— За прошедшую неделю было выявлено 70 тысяч 327 случаев заболевания коронавирусной болезнью, в отличие от позапрошлой недели, когда было 78 тысяч 712. Уже третью неделю подряд мы наблюдаем уменьшение количества выявленных случаев, — заявил Максим Степанов.
Он также добавил, что в стране сократилось число активных больных COVID-19 (люди, которые болеют в данный момент).
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
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В Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— За прошедшую неделю было выявлено 70 тысяч 327 случаев заболевания коронавирусной болезнью, в отличие от позапрошлой недели, когда было 78 тысяч 712. Уже третью неделю подряд мы наблюдаем уменьшение количества выявленных случаев, — заявил Максим Степанов.
Он также добавил, что в стране сократилось число активных больных COVID-19 (люди, которые болеют в данный момент).
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
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|
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|
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|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий