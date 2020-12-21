В Украине третью неделю подряд наблюдается снижение количества новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— За прошедшую неделю было выявлено 70 тысяч 327 случаев заболевания коронавирусной болезнью, в отличие от позапрошлой недели, когда было 78 тысяч 712. Уже третью неделю подряд мы наблюдаем уменьшение количества выявленных случаев, — заявил Максим Степанов.

Он также добавил, что в стране сократилось число активных больных COVID-19 (люди, которые болеют в данный момент).

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 20 декабря, зафиксировали 6 тысяч 545 новых случаев коронавирусного заболевания. Также 5 тысяч 106 человек выздоровели и 80 — умерли от осложнений.