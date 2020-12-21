В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси заработала база данных участников акций протеста.
Об этом сообщает tut.by.
Туда входят также пользователи чатов, администраторы Telegram-каналов.
База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения.
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончится к весне.
— Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает, это может произойти на следующей неделе, - сказала она.
В Беларуси во время очередного дня протестов задержали 69 человек. Большинство из них в Минске.
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В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси заработала база данных участников акций протеста.
Об этом сообщает tut.by.
Туда входят также пользователи чатов, администраторы Telegram-каналов.
База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения.
По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончится к весне.
— Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает, это может произойти на следующей неделе, - сказала она.
В Беларуси во время очередного дня протестов задержали 69 человек. Большинство из них в Минске.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий