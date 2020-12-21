В Министерстве внутренних дел (МВД) Беларуси заработала база данных участников акций протеста.

Об этом сообщает tut.by.

Туда входят также пользователи чатов, администраторы Telegram-каналов.

База данных несанкционированных акций позволяет в режиме реального времени в масштабах страны аккумулировать сведения в отношении каждого участника протестного движения.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», общее количество задержанных на акциях с начала протестов в республике достигло 30 тысяч человек. В ноябре задержали не менее 4 тысяч человек.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончится к весне.

— Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает, это может произойти на следующей неделе, - сказала она.

В Беларуси во время очередного дня протестов задержали 69 человек. Большинство из них в Минске.