В Николаевской области 21 и 22 декабря на спецлинии 102 в работе возможны временные перебои.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для своевременности реагирования на заявления и сообщения людям предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol:

Центральный отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-12-71

Ингульский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-39, 64-95-99

Заводский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-31, 40-94-89

Корабельный отдел полиции

Дежурная часть (0512) 40-20-01, 40-20-02, 64-48-97

Витовское отделение полиции Корабельного ОП ГУНП

Дежурная часть (0512) 53-13-29, 44-68-58

Баштанский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-08

Братский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-17, (05131) 9-12-54, (05131) 9-15-02

Арбузинское отделение полиции Братского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-06, (05132) 3-04-99

Вознесенский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-21, (05134) 3-31-51

Веселиновское отделение полиции Вознесенского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-19, (05163) 2-11-34

Доманевское отделение полиции Вознесенского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-25, (05152) 9-14-32

Врадиевский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-23, (05135) 9-11-35

Кривоозерское отделение полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-37, (05133) 2-25-73

Новобугский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-43, (05151) 9-16-61

Казанковское отделение полиции Новобугского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-33, (05164) 9-15-09

Новоодесский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-45, (05167) 2-13-02

Еланецкое отделение полиции Новоодесского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-27, (05159) 9-14-47

Очаковский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-47, (05154) 3-02-63

Березанское отделение полиции Очаковского ОП

Дежурная часть (05153) 53-13-10, (05153) 2-13-67

Николаевское отделение полиции Очаковского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-98, 53-13-41, 48-05-02

Первомайский отдел полиции

Дежурная часть (05161) 6-07-22, 6-07-11, 7-52-02

Южноукраинское отделение полиции Первомайского ОП

Очередная часть (05136) 4-58-02, 4-58-03, 5-44-00

Снигиревский отдел полиции

Дежурная часть (0512) 53-13-49, (05162) 3-13-38

Березнеговатское отделение полиции Снигиревского ОП

Дежурная часть (0512) 53-13-15, (05168) 9-13-02

Ранее в Николаеве, после ссоры с матерью, пропал 26-летний парень.