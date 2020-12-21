В Николаевской области 21 и 22 декабря на спецлинии 102 в работе возможны временные перебои.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Для своевременности реагирования на заявления и сообщения людям предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol:
Центральный отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-12-71
Ингульский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-39, 64-95-99
Заводский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-31, 40-94-89
Корабельный отдел полиции
Дежурная часть (0512) 40-20-01, 40-20-02, 64-48-97
Витовское отделение полиции Корабельного ОП ГУНП
Дежурная часть (0512) 53-13-29, 44-68-58
Баштанский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-08
Братский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-17, (05131) 9-12-54, (05131) 9-15-02
Арбузинское отделение полиции Братского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-06, (05132) 3-04-99
Вознесенский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-21, (05134) 3-31-51
Веселиновское отделение полиции Вознесенского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-19, (05163) 2-11-34
Доманевское отделение полиции Вознесенского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-25, (05152) 9-14-32
Врадиевский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-23, (05135) 9-11-35
Кривоозерское отделение полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-37, (05133) 2-25-73
Новобугский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-43, (05151) 9-16-61
Казанковское отделение полиции Новобугского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-33, (05164) 9-15-09
Новоодесский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-45, (05167) 2-13-02
Еланецкое отделение полиции Новоодесского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-27, (05159) 9-14-47
Очаковский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-47, (05154) 3-02-63
Березанское отделение полиции Очаковского ОП
Дежурная часть (05153) 53-13-10, (05153) 2-13-67
Николаевское отделение полиции Очаковского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-98, 53-13-41, 48-05-02
Первомайский отдел полиции
Дежурная часть (05161) 6-07-22, 6-07-11, 7-52-02
Южноукраинское отделение полиции Первомайского ОП
Очередная часть (05136) 4-58-02, 4-58-03, 5-44-00
Снигиревский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-49, (05162) 3-13-38
Березнеговатское отделение полиции Снигиревского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-15, (05168) 9-13-02
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В Николаевской области 21 и 22 декабря на спецлинии 102 в работе возможны временные перебои.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Для своевременности реагирования на заявления и сообщения людям предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol:
Центральный отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-12-71
Ингульский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-39, 64-95-99
Заводский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-31, 40-94-89
Корабельный отдел полиции
Дежурная часть (0512) 40-20-01, 40-20-02, 64-48-97
Витовское отделение полиции Корабельного ОП ГУНП
Дежурная часть (0512) 53-13-29, 44-68-58
Баштанский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-08
Братский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-17, (05131) 9-12-54, (05131) 9-15-02
Арбузинское отделение полиции Братского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-06, (05132) 3-04-99
Вознесенский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-21, (05134) 3-31-51
Веселиновское отделение полиции Вознесенского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-19, (05163) 2-11-34
Доманевское отделение полиции Вознесенского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-25, (05152) 9-14-32
Врадиевский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-23, (05135) 9-11-35
Кривоозерское отделение полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-37, (05133) 2-25-73
Новобугский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-43, (05151) 9-16-61
Казанковское отделение полиции Новобугского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-33, (05164) 9-15-09
Новоодесский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-45, (05167) 2-13-02
Еланецкое отделение полиции Новоодесского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-27, (05159) 9-14-47
Очаковский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-47, (05154) 3-02-63
Березанское отделение полиции Очаковского ОП
Дежурная часть (05153) 53-13-10, (05153) 2-13-67
Николаевское отделение полиции Очаковского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-98, 53-13-41, 48-05-02
Первомайский отдел полиции
Дежурная часть (05161) 6-07-22, 6-07-11, 7-52-02
Южноукраинское отделение полиции Первомайского ОП
Очередная часть (05136) 4-58-02, 4-58-03, 5-44-00
Снигиревский отдел полиции
Дежурная часть (0512) 53-13-49, (05162) 3-13-38
Березнеговатское отделение полиции Снигиревского ОП
Дежурная часть (0512) 53-13-15, (05168) 9-13-02
Ранее в Николаеве, после ссоры с матерью, пропал 26-летний парень.
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
|
Визначені лауреати Юрист року Миколаївщини 2020Максим Коваль
|
Регламент Чи тепла ванна для нового керівництва облрадиВиктория Москаленко
|
Кіму з Зеленським та Медведчуку з Путіним – мої «вітання»!Станислав Мартиросов
|
Бюджет под елочкуАлександр Жолобецкий