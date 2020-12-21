Всемирная организация здравоохранения может до конца года одобрить вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Использование вакцины хотят одобрить в чрезвычайных ситуациях.
Об этом на брифинге заявила заместитель генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, сообщает РБК-Украина.
В ВОЗ ожидают, что поставки этой вакцины в рамках программы COVAX могут начаться до конца января или в начале февраля.
«Вакцина может быть внесена в список для возможного использования в чрезвычайных ситуациях уже в этом месяце», — отметили в ВОЗ.
Напомним, сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Это первая вакцина от COVID-19, которую рекомендовали в ЕС.
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Всемирная организация здравоохранения может до конца года одобрить вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Использование вакцины хотят одобрить в чрезвычайных ситуациях.
Об этом на брифинге заявила заместитель генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, сообщает РБК-Украина.
В ВОЗ ожидают, что поставки этой вакцины в рамках программы COVAX могут начаться до конца января или в начале февраля.
«Вакцина может быть внесена в список для возможного использования в чрезвычайных ситуациях уже в этом месяце», — отметили в ВОЗ.
Напомним, сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Это первая вакцина от COVID-19, которую рекомендовали в ЕС.