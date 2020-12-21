Шведское правительство закрыло границы своей страны для лиц, прибывающих из Великобритании и Дании в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом сообщил глава МВД Швеции Микаэля Дамберга.

Чтобы свести к минимуму риск распространения здесь, правительство сегодня приняло решение о запрете въезда, — сказал Микаэль Дамберг.

Запрет вступает в силу с полуночи понедельника. Также Швеция прекращает все полеты из Великобритании на 48 часов. При этом запрет на въезд не действует для граждан Швеции. Все шведы, которые будут возвращаться в страну из Британии, обязаны пройти самоизоляцию в течение одной недели.

Это первый случай с начала пандемии, когда Швеция закрывает свои границы для какой-либо из европейских стран.