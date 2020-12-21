Украина пока не будет закрывать авиационное сообщение с Британией, где обнаружили новый штамм коронавируса. В правительстве считают, что визового режима достаточно для ограничения количества пассажиров.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале.

По словам министра, правительство будет мониторить ситуацию с новой мутацией коронавируса в Британии. В случае необходимости решение относительно авиасообщения с Соединенным Королевством пересмотрят.

— У нас визовый режим с британцами, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы, — пояснил Владислав Криклий.

Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм коронавируса распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразней, чем другие виды этого коронавируса.