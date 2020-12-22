Компании Pfizer и BioNTech проверят эффективность своей вакцины от коронавируса против нового варианта COVID. Эффективность препарата против штамма, вероятно, будет доказана.

Об этом заявил глава BioNTech Угур Шахин в интервью Bild.

По мнению главы компании, вакцина будет эффективна против мутировавшего вируса.

— В ближайшие недели это будут проверять, — рассказал Угур Шахин.

Генеральный директор BioNTech сообщил, что, на его взгляд, «сотрудничество с ЕМА (Европейским агентством по лекарственным средствам - ред.) было превосходным».

Шахин признал, что германские власти помогли ответить на ряд вопросов в процессе получения сертификации и в итоге «удалось ускорить весь процесс». Всего, по его словам, компания намерена произвести более 1,3 млрд доз вакцины.

Напомним, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса. Новый штамм распространяется быстрее уже известных, а также новая мутация на 70% заразнее, чем другие виды этого коронавируса.