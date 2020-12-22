Более 40 стран мира запретили въезд на свою территорию для путешественников из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Испания, Индия, Гонконг и Пакистан — одни из последних стран, запретивших прием рейсов из Великобритании. Страны, которые наложили запрет на въезд из Великобритании, также включают Бельгию, Канаду, Германию, Ирландию, Италию, Португалию, Румынию, Россию и Швейцарию и другие. Некоторые из запретов уже действуют, другие начнутся во вторник.

Представители стран-членов Европейского союза на совещании в Брюсселе предложили ввести требование о проведении тестов для всех людей, которые прибывают из Великобритании.

На брифинге для прессы премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он и президент Эммануэль Макрон надеются разблокировать границу между Великобританией и Францией в «следующие несколько часов». Как известно, Франция закрыла свои границы для британских перевозчиков на 48 часов из-за нового варианта Covid-19.

Также приостановлено движение Евротоннеля во Францию. Поезда Eurostar в Бельгию не ходят. Однако представитель Eurotunnel Джон Киф выразил надежду, что путешествия из Великобритании могут возобновиться в среду или четверг.

Между тем Royal Mail временно приостановила все почтовые пересылки в Европу, за исключением Ирландии, из-за «действующих ограничений на воздушное, автомобильное, паромное и железнодорожное движение из Великобритании».

По словам главного научного советника Великобритании, в стране, «скорее всего» будут введены дополнительные ограничения для контроля над новой мутации вируса. Людей, путешествующих из районов четвертого уровня в другие части Англии, просят «допустить», что у них новый вариант коронавируса, и самоизолироваться.

Напомним, Кабмин до конца 21 декабря решит, закроет ли Украина сообщение с Англией из-за мутировавшего COVID-19.