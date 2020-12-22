Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka.

Такой прогноз, с учетом производственных мощностей этого производителя и украинских реалий, озвучил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в комментарии «Украинской правде. Жизнь».

Он напомнил, что сейчас результаты по клинической эффективности есть у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneka.

Эти три вакцины показывают такую эффективность: Pfizer / BioNTech — 95%, Moderna — 94% и Astra Zeneka — 70%.

При этом первые две нуждаются ультра-холодного хранения, с температурным режимом −60 / −80 ° C, а третью можно хранить при температуре +2... + 8° C.

Учитывая, что еще в 2018 году сообщалось, что большинство холодильников для хранения вакцин в Украине были изношены и непригодны. Это несет реальные риски для хранения вакцин в надлежащем состоянии.

— Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины. По той информации, которая у нас есть, Pfizer собирается произвести 50 млн доз вакцин до конца 2020 года, Moderna — 20 млн доз, а Astra Zeneka — 100 млн доз. Когда мы высылали запрос в COVAX, мы учитывали условия хранения, которые можем себе позволить, поэтому, учитывая производственные мощности, есть надежда, что мы получим вакцину от Astra Zeneka. Но точный ответ на то, вакцина какого производителя попадет в Украине по программе COVAX, мы сможем получить только в январе 2021, — заявил он.

Напомним, что Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 миллионов украинцев.