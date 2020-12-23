Вольнянский районный суд Запорожской области решил не привлекать к ответственности за нарушение правил карантина водителя пригородного маршрутного рейса.

В сентябре в Вольнянском районе патрульные остановили маршрутчика, который, вопреки карантинным запретам, перевозил пассажиров больше, чем сидячих мест в салоне, пишет 061.

В суде мужчина признался, что раскаивается в содеянном, и сделал это не специально. Он согласился с тем, что в маршрутке ехало намного больше людей, чем мест в салоне, но при этом подчеркнул, что почти все его пассажиры в тот день ехали в Запорожье, чтобы посетить богослужение в Свято-Андреевском кафедральном соборе.

Так как он уважительно относится к религии, он не смог отказать верующим. В результате водитель попросил суд смилостивиться и освободить его от административной ответственности. Адвокат также просил суд закрыть дело за малозначительности правонарушения.

Судья решил, что водитель виноват, но учел его признание и то, что его действия не нанесли никому вреда. На этом основании суд освободил водителя от наказания, ограничившись устным замечанием.

Напомним, в Николаеве водителя маршрутки оштрафовали на 17 тысяч 439 гривен за нарушение карантина — в его салоне было 10 лишних пассажиров. Узнав об этом, люди объявили в микрорайоне сбор средств, а водителю принесли уже оплаченные чеки.