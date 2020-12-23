Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд «короля футбола», бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб.
Об этом сообщает BBC.
Накануне, в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» Месси забил свой 644 гол за каталонцев. Таким образом, он превзошел легендарного бразильца Пеле, которому отличится на один раз меньше в 19 сезонах за бразильский «Сантос» с 1956 по 1974 год.
Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси во время встречи с новым главным тренером команды Роналдом Куманом сообщил, что не уверен насчет своего будущего в клубе.
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Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд «короля футбола», бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб.
Об этом сообщает BBC.
Накануне, в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» Месси забил свой 644 гол за каталонцев. Таким образом, он превзошел легендарного бразильца Пеле, которому отличится на один раз меньше в 19 сезонах за бразильский «Сантос» с 1956 по 1974 год.
Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси во время встречи с новым главным тренером команды Роналдом Куманом сообщил, что не уверен насчет своего будущего в клубе.