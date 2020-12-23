Футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд «короля футбола», бразильца Пеле по количеству голов, забитых за один клуб.

Об этом сообщает BBC.

Накануне, в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» Месси забил свой 644 гол за каталонцев. Таким образом, он превзошел легендарного бразильца Пеле, которому отличится на один раз меньше в 19 сезонах за бразильский «Сантос» с 1956 по 1974 год.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны Лионель Месси во время встречи с новым главным тренером команды Роналдом Куманом сообщил, что не уверен насчет своего будущего в клубе.