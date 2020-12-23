Боевики освободили из плена украинского военного Александра Пупка, которого задержали 17 декабря.

Об этом Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила в Facebook.

Сейчас устанавливают обстоятельства, при которых младший сержант попал на временно неподконтрольную территорию.

Отметим, боевики подтверждали информацию о захвате украинского бойца, который якобы находился в состоянии «наркотического опьянения». По их данным, это произошло недалеко от поселка Славяносербск Луганской области. Также террористы сообщили, что вместе с ним захватили еще одного военного, но впоследствии он умер при невыясненных обстоятельствах.

Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе вчера, 22 декабря, боевики девять раз нарушали «всеобъемлющее перемирие» вблизи трех населенных пунктов. Потерь среди украинских военных нет.