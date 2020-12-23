Воспитанники Калиновского заведения дошкольного образования получили сладкие подарки накануне Дня Святого Николая от депутата Николаевского областного совета, председателя партии «Наш край» в области Юрия Кормышкина.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Наш край».

На праздник к детям в гости пришел Николай, принес сладости и пожелал малышам быть здоровыми, добрыми и терпеливыми, а еще ждать его в следующем году.

Как для детей, так и для воспитателей детского сада подарки стали приятной неожиданностью.

Родительский коллектив Калиновского ЗДО выразил Юрию Кормышкину благодарность за внимание к детям, и пожелал здоровья, согласия и мирного неба.

Пресс-релиз