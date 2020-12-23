Если страны не сократят объемы парниковых выбросов, коралловые рифы могут полностью исчезнуть к концу нынешнего столетия.

Об этом сообщили в ООН, передает Укринформ.

— Если не принять мер, коралловые рифы очень скоро исчезнут, — сказала представительница Программы ООН по окружающей среде Летиция Карвало.

Она подчеркнула, что процесс обесцвечивания и гибели рифов происходит гораздо быстрее, чем ожидалось.

Эксперты также объясняют, что, когда температура воды поднимается, коралловые полипы вытесняют водоросли, обитающие в их тканях. Этот процесс называется «обесцвечиванием» кораллов. После этого они еще могут восстановиться, уточняют специалисты, однако если обесцвечивание продолжится, кораллы погибнут.

Этот процесс можно обратить вспять, если принять меры, которые позволят снизить температуру воды в мировом океане.

По словам экспертов, в первую очередь необходимо значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Отмечается, что утрата кораллов обернется катастрофическими последствиями не только для морских экосистем, но и для миллионов людей, живущих в прибрежных районах и зарабатывающих добычей морепродуктов.

Коралловые рифы — это геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей. Коралловые рифы играют очень важную роль в жизни морских экосистем. Они являются средой обитания многих морских видов, в том числе — моллюсков и креветок. Также они очищают воду, поглощая азот и углерод, а также служат своего рода волнорезами — уменьшают скорость и размер приливных волн и тем самым защищают от разрушения береговую линию.

Ранее Международный союз охраны природы (МСОП) добавил европейских хомяков в список животных, которые находятся под угрозой исчезновения.