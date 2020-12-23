Украина надеется получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Эта ситуация будет зависеть от стоимости вакцин.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Радио НВ».

Он отметил, что изначальные 8 миллионов доз по COVAX являются обязательной опцией и будут поставлены в страну.

— Мы продолжаем с ВОЗ переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность, — сказал он.