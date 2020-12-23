В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен. Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из «карантинных гостиниц».

Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.