В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен. Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из «карантинных гостиниц».
Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.
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В Израиле зарегистрировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса. Три случая были выявлены у израильтян, которые вернулись из Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.
Источник заражения в четвертом случае пока не выявлен. Отмечается, что трое израильтян находятся в одной из «карантинных гостиниц».
Напомним, в Украине изменять ПЦР-системы из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования будут внесены в конце декабря.