Существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.

Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в сети Twitter.

По словам Франка Конингса, для выявления нового штамма коронавируса можно использовать все те же тесты, даже экспресс-тесты.

— В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами, — сказал Франк Конингс.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.