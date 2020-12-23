Существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.
Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в сети Twitter.
По словам Франка Конингса, для выявления нового штамма коронавируса можно использовать все те же тесты, даже экспресс-тесты.
— В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами, — сказал Франк Конингс.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.
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Существующие тесты на коронавирус позволяют выявлять и новый мутировавший вирус Sars-Cov-2.
Такое заявление сделал старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс во время заседания, которое транслировалось в сети Twitter.
По словам Франка Конингса, для выявления нового штамма коронавируса можно использовать все те же тесты, даже экспресс-тесты.
— В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают с этими новыми вариантами, — сказал Франк Конингс.
Как сообщалось, новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Великобритании, может быть опасен, в частности, для детей.