При разговоре и кашле защитные маски способны блокировать 99,9% крупных капель, в которых может находиться коронавирус Sars-CoV-2.

Об этом говорится в результатах лабораторного эксперимента, группа ученых проводила на манекенах и с людьми.

Эксперимент показал, что на женщину, которая стоит на расстоянии 2 метров от мужчины без маски, который кашляет, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем в случае использования им маски.

— Больше нет никаких сомнений в том, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель, – сказал старший автор исследования Игнацио Мария Виола, эксперт по прикладной гидродинамике в Школе инженерии Эдинбургского университета.

Заметим, что ученые сосредоточили свое внимание на крупных частицах капель размером 170 микрон. Научно доказано, что коронавирус преимущественно передается путем попадания крупных капель в организм человека.

— Если вы носите маску, вы значительно уменьшаете риск передачи вируса – до 10 раз. Относительно больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%, – сказал Мария Виола.

Эксперты Института метрик и оценки состояния здоровья отметили, что при соблюдении масочного режима в США за четыре месяца можно спасти более 55 000 жизней.

По их подсчетам, универсальное ношение масок уменьшит количество погибших в мире на 400 тысяч за четыре месяца – с 2,9 до 2,5 миллиона.

Напомним, в декабре Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.