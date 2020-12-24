При разговоре и кашле защитные маски способны блокировать 99,9% крупных капель, в которых может находиться коронавирус Sars-CoV-2.
Об этом говорится в результатах лабораторного эксперимента, группа ученых проводила на манекенах и с людьми.
Эксперимент показал, что на женщину, которая стоит на расстоянии 2 метров от мужчины без маски, который кашляет, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем в случае использования им маски.
— Больше нет никаких сомнений в том, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель, – сказал старший автор исследования Игнацио Мария Виола, эксперт по прикладной гидродинамике в Школе инженерии Эдинбургского университета.
Заметим, что ученые сосредоточили свое внимание на крупных частицах капель размером 170 микрон. Научно доказано, что коронавирус преимущественно передается путем попадания крупных капель в организм человека.
— Если вы носите маску, вы значительно уменьшаете риск передачи вируса – до 10 раз. Относительно больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%, – сказал Мария Виола.
Эксперты Института метрик и оценки состояния здоровья отметили, что при соблюдении масочного режима в США за четыре месяца можно спасти более 55 000 жизней.
По их подсчетам, универсальное ношение масок уменьшит количество погибших в мире на 400 тысяч за четыре месяца – с 2,9 до 2,5 миллиона.
Напомним, в декабре Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.
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При разговоре и кашле защитные маски способны блокировать 99,9% крупных капель, в которых может находиться коронавирус Sars-CoV-2.
Об этом говорится в результатах лабораторного эксперимента, группа ученых проводила на манекенах и с людьми.
Эксперимент показал, что на женщину, которая стоит на расстоянии 2 метров от мужчины без маски, который кашляет, попадает в 10 тысяч раз больше крупных капель, чем в случае использования им маски.
— Больше нет никаких сомнений в том, что маски для лица могут значительно уменьшить рассеивание потенциально зараженных вирусом капель, – сказал старший автор исследования Игнацио Мария Виола, эксперт по прикладной гидродинамике в Школе инженерии Эдинбургского университета.
Заметим, что ученые сосредоточили свое внимание на крупных частицах капель размером 170 микрон. Научно доказано, что коронавирус преимущественно передается путем попадания крупных капель в организм человека.
— Если вы носите маску, вы значительно уменьшаете риск передачи вируса – до 10 раз. Относительно больших капель, которые мы измеряли, речь идет о снижении риска на 99,9%, – сказал Мария Виола.
Эксперты Института метрик и оценки состояния здоровья отметили, что при соблюдении масочного режима в США за четыре месяца можно спасти более 55 000 жизней.
По их подсчетам, универсальное ношение масок уменьшит количество погибших в мире на 400 тысяч за четыре месяца – с 2,9 до 2,5 миллиона.
Напомним, в декабре Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.